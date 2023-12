Fornærmede ennå ikke avhørt etter påkjørselen ved Solli plass

Ti dager etter påkjørselen forteller politiet til Dagbladet at fornærmede ikke er i stand til å gi noen forklaring.

Mannen ble kjørt til sykehus med kritiske skader og har ligget i kunstig koma. Til avisen forteller politiadvokat Ole Kristian Strøm at han ikke kan si noe mer om den fornærmedes tilstand.

En av politiets hypoteser er at påkjørselen ikke var tilfeldig. Etter hendelsen ble fire menn mellom 16 og 18 år pågrepet. To er varetektsfengslet, to er løslatt.

Alle er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til dette.

