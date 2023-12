Ruspåvirket sjåfør var helt på jordet: Felte lysmast, ødela gjerde og avling

Det var en lørdagsnatt i sommer at mannen satte seg bak rattet da han ikke burde. Under ferden et sted på Østlandet, kjørte han av veien tre ganger og tilbrakte deler av kjøreturen på et jorde, noe bonden ikke satte særlig pris på.

Mannen i 20-årene er nå dømt til en betinget 30 dagers fengselsstraff med en prøvetid på to år, må betale 10.000 kroner i bot for promillekjøring og 4.200 kroner i erstatning til en grunneier. Dersom han vil ha ny rett til førerkort etter 20 måneder, må han også avlegge ny førerprøve.

Rettssaken ble avgjort med kort prosess som en tilståelsesdom.

[ Budsjettkritikk: – Redd for at fattigdommen får tid til å bite seg fast ]

Tre utforkjøringer

Først kjørte mannen av veien på høyre side, hvor han fortsatte drøye 50 meter på et jorde og krasjet med en lysmast da han forsøkte å komme seg tilbake på veien. Lysmasta knakk og falt over ende.

Tilbake på veien var han ikke lenge før han igjen styrte bilen utfor på høyre side og havnet på et nytt jorde. Rundt 50 meter med lange hjulspor la han bak seg også her, før han fant veien igjen. Da hadde han også ødelagt et gjerde på ferden.

Men for tredje gang skulle det gå galt. Med hjulene tilbake på asfalt, krysset han bare veibanen og turen endte i grøfta på den andre siden, ifølge dommen og opplysninger fra påtaleansvarlig politiadvokat.

Da politiet kom til stedet denne lørdagsnatten, la den ruspåvirkede sjåføren seg flat og erkjente alt. Han hadde brukt både hasj og kokain samme natt og innrømmet dette på stedet. Politiets test bekreftet promille.

[ Dubai – der realitystjerner og influensere drar for å feste ]

Innrømmelse: – Positivt å stå for det man har gjort

Så kom sjåføren også med en innrømmelse av en forseelse som politiet neppe ville ha avdekket selv. Han hadde nemlig også brukt mobiltelefonen mens han kjørte og fortalte dette uoppfordret. Den fulle tilståelsen fikk han igjen for da straffen skulle utmåles.

– Det er positivt at personer som har gjort noe galt velger å stå for det de har gjort. Hans erkjennelse har gjort det mulig å avgjøre saken raskt og effektivt og har således vært prosessbesparende både for politiet og for domstolen. Dette er også grunnen til at domfelte fikk en såkalt tilståelsesrabatt, forklarer politiadvokaten til Dagsavisen.

Noe måtte han likevel betale selv. Grunneieren av eiendommen hvor jorder og et gjerde fikk hard medfart ble tilkjent 4.200 kroner i erstatning. Han anslo selv at tapt avling utgjorde cirka 1.500 kroner av dette, ifølge politiadvokaten.

I førerkortregisteret var den unge sjåføren på tidspunktet for denne hendelsen allerede oppført med åtte prikker på tre år, ifølge dommen.

[ Flykapteinen nektet mann ombordstigning: – Diskriminering ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen