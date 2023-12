Formueshopp for næringsminister Vestre

– Jeg har fått min egen selvangivelse, og har en formue på 100 millioner kroner, sier Vestre til E24.

Onsdag kommer skattelistene for 2022, men allerede nå kan man se at formuen til Vestre har gjort et betydelig hopp.

I 2021 var den på 72 millioner kroner. Med det ligger han trolig an til å beholde sin plass øverst på listen over Støre-regjeringens mest velstående. Statsministeren selv kom i fjor på annenplass, med en formue på 45 millioner kroner, skriver avisen.

Formuen til Vestre består i familiebedriften Vestre AS, som produserer utemøbler. Vestre tok over ledelsen av familieselskapet som 25-åring, men sa fra seg alle roller der da han ble statsråd.

