Vil skjerpe kontrollen med utenlandske investeringer i Norge

Det regjeringsoppnevnte Investeringskontrollutvalget foreslår en meldeordning for utenlandske investeringer i sikkerhetssensitive sektorer, og at det etableres en dedikert myndighet for effektiv behandling av slike saker.

– Ordningen vil være målrettet og forutsigbar. Næringslivet skal i større grad enn i dag kunne vite hvilke investeringer de skal melde ifra om, hvem det skal meldes til og hvordan kontrollen vil foregå, sier utvalgsleder og samfunnsøkonom Per Sanderud i en pressemelding.

Investeringskontrollutvalget har vurdert behovet for nytt regelverk for kontroll av utenlandske investeringer i næringslivet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Mandag overleverte de rapporten til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Utvalget mener utenlandske investeringer som kan utgjøre en risiko for nasjonale sikkerhetsinteresser, ikke fanges opp på en systematisk måte eller i tilstrekkelig grad.

Kontrollen slik den er i dag, er for lite forutsigbar for næringslivet, mener utvalget. Det kan føre til at investorer velger å investere i andre land enn Norge.

Utvalget anbefaler derfor at regler om investeringskontroll samles i én ny lov, og at alle saker om investeringskontroll behandles av én myndighet på etatsnivå.

I tillegg mener utvalget at Norge må jobbe målrettet for å opprette et tettere samarbeid med naboland og EU-kommisjonen om investeringskontroll.

[ Kinesiske Tiktok overtar omstridt datasenteranlegg i Innlandet ]

[ – Putin har en plan også utenfor Russland ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen