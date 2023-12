Jernbanetilsynet stenger strekning på Vestfoldbanen – sier Bane Nor har drevet ulovlig

– De har ikke dokumentert at de driver sikkert. De har drevet ulovlig de siste dagene, forteller Eirik Reiersøl-Johnsen, direktør i Statens jernbanetilsyn, til NTB mandag kveld.

Vestfoldbanen mellom Larvik og Porsgrunn ble stengt rundt klokken 17 mandag. Da skrev Bane Nor at det var av sikkerhetshensyn. I en oppdatering klokka 20 skrev de at strekningen blir stengt inntil tirsdag klokken 12.

Mandag kveld forteller direktøren i Statens jernbanetilsyn at de har manglet dokumentasjon på deler av strekningen i lengre tid.

– De fikk en midlertidig tillatelse som de har kjørt på en god stund. De plikter å dokumentere at sikkerheten er ivaretatt, det har de ikke gjort, sier Reiersøl-Johnsen.

Han forteller videre at Bane Nor har fått dagbøter i to måneder og at beløpet har nådd 610.000 kroner.

Bane Nor har ingen kommentar til anklagene om ulovlig drift, men kommer med en uttalelse mandag kveld.

– Dette er en svært beklagelig situasjon som vi må få ryddet opp i så raskt som mulig. Vi beklager overfor de reisende og overfor Vy at vi måtte stenge. Dette er rett og slett flaut, sier Bettina Sandvin, konserndirektør for utbygging i Bane Nor til NTB.

Vy har iverksatt alternativ transport, og det kjøres buss mellom Larvik og Skien.

