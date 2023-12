Prins Sverre Magnus intervjuet av søsteren: – «Dabbingen» på Slottsbalkongen var en tabbe

Intervjuet er gjennomført i forbindelse med prinsens 18-årsdag og er lagt ut i sosiale medier.

– Jeg måtte svare på disse spørsmålene da jeg fylte 18, så derfor må du svare på dem nå, forklarer prinsessen overfor lillebroren.

Deretter åpner prins Sverre Magnus opp om hvorfor han valgte å følge i søsterens fotspor og starte på Elvebakken videregående skole i Oslo.

– Det var litt fordi du gikk der, og så hadde jeg lyst til å starte i et nytt miljø, sier prinsen.

– Hva holdt du på med?

Under besteforeldrenes 80-årsfeiring gjorde Sverre Magnus en såkalt «dab» på Slottsbalkongen, noe som fikk bred dekning både i norske og internasjonale medier. Dabbing er en dansebevegelse hvor man tar hodet ned i armkroken, samtidig som man strekker ut den andre armen.

– Hva holdt du på med da? spør Ingrid Alexandra.

– Der gjorde vi rett og slett en veldig stor tabbe. Vi spiste mat før vi gikk ut på Slottsbalkongen som ikke var så smart. Det har vi lært av. Det gjør vi aldri igjen, svarer prinsen.

Han forklarer at han hadde spist fem is, fått sukkerkick, og at han syntes alt var veldig gøy.

Ingrid Alexandra forteller deretter om 17. maifeiringen litt over en uke etterpå.

– Jeg har aldri sett så mange barn «dabbe» i barnetoget før, sier hun.

Vil hoppe fallskjerm

I intervjuet forteller prinsen også om flere av sine favorittaktiviteter, blant annet skikjøring og at han ser mye film.

Han forteller også at noe av det han har mest lyst til i forbindelse med at han blir 18, er å hoppe i fallskjerm.

– Jeg skal gjøre det med en god venn av meg. Det bare må jeg gjøre, sier Sverre Magnus.

Storesøsteren roser også 18-åringen for fotoegenskapene hans og forteller at han har tatt et bilde som hun vil ramme inn og henge opp på veggen.