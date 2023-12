Politiet: Dame kjørte i 166 kilometer i timen med barn i bilen

Kvinnen fra Vestfold ble stoppet med små barn i bilen, skriver Sørøst politidistrikt på X/Twitter.

Operasjonsleder Trond Egil Groth sier til Tønsbergs Blad at det er en grunn til at vi har fartsgrenser.

– Enda viktigere er det når det er barn i bilen. UP har jo noen sikkerhetsmarginer når de måler hastighet, så hastigheten har nok vært enda høyere, sier Trond Egil Groth.

Han sier at det kan være skjerpende for kvinnen at det var barn i bilen dersom saken havner i retten.

