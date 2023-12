MDG om statsbudsjettet: – Ikke verdt ventingen

– Denne budsjettenigheten var ikke verdt ventingen, slår partiet fast i en pressemelding like etter at regjeringen og SV presenterte enigheten søndag formiddag.

– SV har dessverre ikke fått til noe for å omstille oljenæringen, Norges mest forurensende industri. Det er heller ingen store grep her som gjør det enklere og billigere for folk å leve miljøvennlig, skriver MDG.

Videre fastslår partiet i at de hadde forventet at SV fikk til en kraftig oppjustering av barnetrygden slik at barnefamiliene får mer å rutte med, og mer i sosialhjelp.

– Med dette budsjettet blir det ikke mye mer i måneden for disse gruppene. Jeg synes det er synd at en venstresideregjering med SVs støtte ikke klarer å levere bedre enn dette midt i dyrtiden.

