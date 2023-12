Støre forventer at krigen vil dominere debatten på klimatoppmøtet

Krigen i Gaza kan påvirke klimatoppmøtet og vanskeliggjøre forhandlingene, mener han.

– Det kommer til å bli diskusjoner om Gaza i dag, når krigen har begynt igjen, og jeg mener at vi må være veldig tydelige på at det som skjer med sivile i Gaza er uakseptabelt, sier han til det danske nyhetsbyrået Ritzau.

– Det er hinsides det som er forholdsmessig. Krig er ødeleggende for menneskeliv, for barn og unge, for all fremtidig utvikling, fortsetter han.

Krig er i tillegg forferdelig dårlig for klimaet, mener Støre.

– Men konklusjonen må være at det vi gjør her, er enda viktigere, sier han.

Protest mot Israel

Han håper at krigen ikke påvirker resultatet og avtalens klimaambisjoner, og han sier han har stor tro på vertene.

– Engasjementet fra Gulfstatene er så stort at jeg tror de ønsker å se resultater. Men det kommer til å bli diskusjoner om Gaza, Palestina og en tostatsløsning, sier han.

Fredag morgen forlot Iran klimatoppmøtet i Dubai fordi Israel også var til stede.

Den danske statsministeren forventer også at krigen vil spille en betydelig rolle i forhandlingene.

Liten forståelse for Iran

– Klimatoppmøtet påvirkes selvfølgelig også av det som skjer i verden, sa Mette Frederiksen (S) til Ritzau på klimatoppmøtet.

Frederiksen sier hun har liten forståelse for Irans protest og understreker at Israel selvfølgelig skal delta på klimatoppmøtet.

– Jeg tror at krigen i Ukraina og Hamas' angrep på Israel, samt andre konflikter, kriger og globale uenigheter, kan spille en rolle i forhold til klimaspørsmålet.

