Hadia Tajik: Vi må ta advarsler om svenske tilstander på alvor

Det sier Hadia Tajik, justispolitisk talsperson i Ap og første nestleder i justiskomiteen på Stortinget.

– Det betyr at vi trenger flere tiltak, både for å forebygge utviklingen og bekjempe de trekkene vi allerede ser ved kriminalitetsbildet som kan minne om Sverige, sier Tajik til Klassekampen lørdag.

Kripos-sjef Kristin Kvigne sa denne uken til NRK at svenske kriminelle nettverk er aktive i ti av tolv norske politidistrikt. Tajik lister opp tre ting hun mener er viktig for å stoppe disse nettverkene og økningen i grov ungdomskriminalitet.

– Vi skal ha raske reaksjoner for unge som begår lovbrudd. Derfor vil vi ha et hurtigspor i domstolen for kriminalitet begått av unge mennesker.

– For det andre skal det ikke gå for lang tid mellom et lovbrudd er begått til en reaksjon faktisk inntreffer. Vi vil kombinere meldeplikt og oppholdspåbud med ubetinget fengsel.

– Det tredje er at vi jobber med å senke bevisterskelen for inndragning av midlene til de organiserte kriminelle miljøene, sier Tajik.

