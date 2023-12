Fortsatt ingen pågrepet etter skytingen i Moss

– Vi etterforsker for fullt, og dette er en prioritert sak hos oss. Vi etterforsker særlig innad i kriminelle miljøer, sier politiadvokat Christian Gjølberg Finnanger i Øst politidistrikt til TV 2.

Politiet fikk melding om skyteepisoden klokken 16.53 tirsdag. Mannen ble truffet av flere skudd, men Finnanger har ikke ønsket ikke å gå ut med hvor mange. Politiet mener at hendelsen har tilknytning til et kriminelt miljø, men at den ikke har tilknytning til Moss. Politiet har bedt om bistand fra svensk politi i etterforskningen.

Torsdag lå mannen som ble skutt, fortsatt i koma. Nå ønsker ikke politiet lenger, av hensyn til de pårørende, å gi oppdateringer knyttet til mannens helsetilstand.

– Det jeg kan si, er at vi ikke har kunnet avhøre ham. Vi håper å få gjort det, men det er for tidlig å si noe om når det eventuelt kan skje, sier politiadvokaten.

Han vil ikke gå konkret inn på hva politiet gjør akkurat nå, men sier at de har en progresjon i etterforskningen.

