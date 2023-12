Norge blir gjesteland i G20

– Brasil har vist oss stor tillit ved å invitere oss til å bidra til G20-arbeidet det neste året. Det gjenspeiler det brede og gode samarbeidet vi har og har hatt med Brasil på mange områder gjennom mange år, og vi ser fram til å bidra i arbeidet, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en pressemelding sent fredag kveld.

Norge blir ett av åtte gjesteland under Brasils formannskap i året som kommer.

G20 er et strategisk samarbeid for de viktigste økonomiene i verden. Disse representerer totalt 80 prosent av verdens BNP, 75 prosent av verdenshandelen og rundt to tredeler av verdens befolkning.

G20-landene er Argentina, Australia, Brasil, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, India, Indonesia, Italia, Japan, Sør-Korea, Mexico, Russland, Saudi-Arabia, Sør-Afrika, Tyrkia, Storbritannia og USA, foruten EU og AU. Formannskapet går på rundgang mellom landene.

(©NTB)

[ Avskogingen i Brasils Amazonas på vei ned ]