Høyre sier nei til planer om gruvedrift på havbunnen

Regjeringens planer om gruvedrift på havbunnen er avhengig av støtte fra høyresiden. Regjeringens samarbeidsparti SV er stor motstander av planene.

Høyres stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim fra Nordland håndterer saken for partiet og han forteller til Klassekampen at det ikke er sikkert at regjeringen kan regne med deres støtte.

– Den meldingen om havbruksmineraler som regjeringen har sendt oss, den kan vi ikke støtte. Vi mener at havbunnsmineraler er en spennende mulighet for Norge, i lys av etterspørselen etter mineraler i forbindelse med det grønne skiftet. Vi kan likevel ikke støtte dette slik det er lagt fram, sier Thorheim, som viser til miljøhensyn og hensynet til fiskerinæringen.

– Meldingen fra regjeringen svarer ikke godt nok på disse utfordringene, men av respekt for arbeidet som fremdeles pågår i komiteen på Stortinget, så vil jeg ikke gå inn i detaljer enda, sier Thorheim.

Norge har store forekomster av ulike mineraler på havbunnen og regjeringen ønsker å legge til rette for at dette kan bli en ny næring. Flere av mineralene det er snakk om, er viktige for eksempel i utbyggingen av vindmøller og i konstruksjonen av batterier.

[ Denne klumpen fra havbunnen kan løse råvaremangel (+) ]