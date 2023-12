Helseministeren reiser til Lofoten etter sykehusbråket

En arbeidsgruppe i Helse nord foreslo nylig å legge ned akuttberedskapen ved sykehuset i Lofoten og å fjerne akuttilbudet i Narvik. Saken har vakt sterke reaksjoner.

– I forbindelse med den pågående utgreiingsprosessen i Helse nord vil helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol besøke Gravdal sykehus i Vestvågøy kommune 12. desember, opplyser Helsedepartementet.

Gravdal sykehus ligger i Vestvågøy kommune. Lørdag ble det klart at Vestvågøy Arbeiderparti å melder seg ut av Arbeiderpartiet i protest mot regjeringens håndtering av sykehussaken.

Lokallaget i Vestvågøy har bedt helseministeren om å gripe inn for å stanse planene, men har så langt ikke blitt hørt. De har også bedt om et møte med helseministeren.

Mandag denne uken dro finansminister Trygve Slagsvold Vedum på besøk til sykehuset i Gravdal. Under besøket presiserte han overfor NRK at nedleggelsen av akuttberedskapen ved sykehuset kun er et forslag fra en arbeidsgruppe.

Samtidig sa lederen for Nordland Sp, Frank Johnsen, at det kan bli regjeringskrise dersom sykehuset i Lofoten blir lagt ned.

[ Velgerflukt etter forslag om sykehuskutt i nord ]