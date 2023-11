Senterpartiet skal spisse politikken – peker ut Høyre som hovedfiende

– Med Høyres politikk får vi mer sentralisering. Vi får økte forskjeller mellom folk, og det svekker fellesskapet som vi har bygget opp i Norge gjennom generasjoner, sier Senterpartiets nestleder og utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (Sp).

Hun er nå valgt til leder for programkomiteen i Senterpartiet og skal dermed lede arbeidet med å utforme ny politikk til valget i 2025

– Vi kommer ikke til å revolusjonere Senterpartiets politikk, men vi kommer til å spisse den ytterligere, sier hun.

Det betyr enda tydeligere distriktspolitikk. Og enda hardere front mot Høyre og deres leder Erna Solberg.

– Vi er Høyres motpol. Det ser vi ikke minst gjennom det alternative budsjettet som Høyre la fram for noen dager siden. På punkt etter punkt radbrekker de Senterpartiets viktigste gjennomslag i distriktspolitikken og på fordeling, sier hun.

Sp-nestleder og utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim skal lede programkomiteen i Senterpartiet og blir sentral i utviklingen av ny politikk. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Tvinnereim trekker blant annet fram økte avgifter på melk og kjøtt, og økte barnehagepriser i Høyres alternative budsjett.

– Er Høyre på en måte hovedfienden?

– Ja.

Grønn omstilling

Tvinnereim trekker fram grønn omstilling og klima som viktige politikkområder for Senterpartiet framover.

– Det er en definerende utfordring. Jeg mener at den grønne omstillingen Norge skal igjennom, også er en mulighet for distriktspolitikken. Fordi disse naturressursene vi er avhengig av, ligger i distriktene. Jeg mener vi skal være framoverlent i dette arbeidet, sier hun.

– I sist valgkamp snakket Senterpartiet mye om dieselpriser, er det forbi nå?

– Vi blir vel aldri ferdig med å diskutere dieselpriser. Men den grønne omstillingen må være rettferdig. Det er ikke sånn at klimapolitikken kan kaste vrak på verken sosial eller geografisk fordeling, sier hun.

Senterpartiet skal fornye klimapolitikken. Her kjører Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og parlamentarisk leder Marit Arnstad rundt i Vedums dieselbil i forbindelse med regjeringsforhandlingene på Hurdal i 2021. (Javad Parsa/NTB)

Et hovedmål for partiet framover blir å sikre befolkningsvekst i distriktene. Programkomité-lederen vil ha flere tiltak for å skape arbeidsplasser og gjøre det bedre å bo på bygda.

– Det må hardere lut til. Fordi motkreftene er så innmari sterke, sier hun.

Stolt av reversering

Før valget i 2021 hadde Senterpartiet vind i seilene med stadig hakking på Solberg-regjeringens sentraliseringsreformer. På det høyeste hadde partiet over 20 prosent på målingene, og endte på solide 13,5 prosent.

Nå får Sp kritikk for å ønske seg tilbake til fortiden, med reversering av reformer og oppsplitting av kommuner i regjering. På målingene er de mer enn halvert siden valget.

Tvinnereim avviser at det er noe feil med politikken de fører i regjering.

– Nei. Det er nok heller et tegn på at folk synes det er usikre tider. Men vi må nok levere på en politikk som i enda større grad svarer til folks hverdagsbekymringer, sier hun.

Nestlederen angrer heller ikke på oppsplitting av kommuner og fylkeskommuner og reversering av domstolsreformen.

– Det er helt riktig medisin. Fordi det ligger mye makt i strukturer. Når strukturer, myndigheter og institusjoner sentraliseres, så flytter folk etter. Vi vant forrige valg på en tydelig profil når det gjaldt kommune- og fylkessammenslåinger. Vi har levert på det, og det er jeg veldig stolt av, sier hun.

