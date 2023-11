60 organisasjoner krever stans i oljeleting

Truls Gulowsen i Naturvernforbundet mener det ville bli en «game changer» hvis Norge sendte et slikt signal til andre oljeproduserende land.

– Skal vi nå klimamålene er det ikke rom for å lete etter mer olje og gass – noe sted. Derfor vil det ha en enorm betydning om Norge stanser alle nye letelisenser, sier forbundslederen, som er en av initiativtakerne bak kravet.

Også Amnesty Norge, Redd Barna, Mellomkirkelig Råd, WWF Verdens naturfond, Framtiden i våre hender, Besteforeldrenes klimaaksjon, Changemaker, Natur og ungdom og Spire stiller seg bak kravet.

– Norge ligger milevis unna å nå eget klimamål. Både EU og våre skandinaviske naboland ligger langt bedre an med sine klimaforpliktelser. Det er på høy tid at regjeringen legger en forpliktende plan for hvordan vi skal greie å omstille oss vekk fra olje og gass i tråd med menneskerettighetene, sier John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty Norge.

