19 forbruker-organisasjoner klager inn Meta

De 19 forbrukerorganisasjonene klager inn Facebook- og Instagram-eier Meta til EUs forbrukertilsynsnettverk (CPC) for urimelig handelspraksis, skriver Forbrukerrådet i en pressemelding.

— Informasjonen fra Meta er uklar, misvisende og gir forbrukerne en falsk følelse av kontroll over sitt eget personvernet. Selskapet stresser også brukerne til å velge før de får tilgang til kontoene sine, sier fagdirektør Finn Lützow-Holm Myrstad i Forbrukerrådet.

Ordningen er en måte Meta har svart på meldingen om at deres bruk av personopplysninger er i strid med det europeiske personvernregelverket. Myrstad mener imidlertid at valget mellom å betale for å slippe reklame, og å godta overvåkning for å få persontilpasset reklame, er det samme som å framstille personvern som en rettighet man må betale for.

En annen europeisk forbrukerorganisasjon, BEUC, vurderer også om man skal klage inn Meta for brudd på personvernslovgivningen GDPR.

