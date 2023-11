VG ble frikjent etter klage fra forfatter

– Jeg ga VG tillatelse til å publisere saken min på feil premisser, skrev Rød-Larsen i klagen.

Hun mente VG hadde brutt Vær varsom-plakatens (VVP) punkt 3.3 om premisser, og 3.9 om hensynsfull arbeidsprosess.

Et av PFU-medlemmene, Stein Bjøntegård, sa under behandlingen at det er tydelig at klager hadde en forventning, skriver Medier24.

– Men vi har ingen spor av at de har sagt eller lovet ting de ikke har holdt. Det vi har spor av er at de sier at det er avhengig av andre ting, sa han.

Bjøntegård og samtlige av de andre i PFU fant at man ikke hadde grunnlag til å felle VG.

– Men det er lett å forstå at hun er i en sårbar situasjon, sa Bjøntegård.

Ga ut bok

Rød-Larsen ga i 2022 ut boken «Diamantkvelder». I et intervju i den danske avisen Information uttalte hun at romanen bygger på egne erfaringer med en norsk psykiater som inviterte henne til å ha sex på terapirommet.

Da hun var i kontakt med VG, skal hun ha blitt forsikret om at det ville komme flere og større saker om psykiateren. Hun ville kun bidra med sin historie dersom VG fulgte opp med å fortelle historiene til to andre kvinner som redaksjonen hadde kontakt med.

Det gikk flere uker uten publisering av disse andre sakene, ifølge Rød-Larsen. Det var derfor hun følte at hun var ført bak lyset.

Flere uker uten andre saker

Artikkelen som VG publiserte 9. januar, hadde tittelen « Dette er historien Hilde Rød-Larsen har fortalt Helsetilsynet».

VG i skriver i sitt tilsvar at Rød-Larsen ønsket en «tøffere publiseringslinje» enn det redaksjonen fant forsvarlig:

«Rød-Larsens argumenter er forståelige gitt hennes erfaringer og den krevende situasjonen hun havnet i etter publisering. Men VG kan ikke gå på akkord med grunnleggende presseetiske regler av hensyn til én kilde. Det er det denne saken handler om.», heter det i avisens tilsvar.

