Støre har tro på at neste år blir bedre

Støre sier i et intervju med Aftenposten at vi nå er ved det punktet hvor det smerter mest. Og at det vil fortsette inn i 2024. Samtidig er det håp om en bedring for folks økonomi neste år.

– Inn i 2024 ser vi klart at vi er på rett vei. Samtidig er rentenivået på topp, og folk opplever at økonomien er blitt dårligere. Det er nå det smerter mest. Det er vi fullt klare over, sier Støre.

Regjeringens mål er at prisstigningen skal ned, at rentetoppen nås slik at rentene går ned og at ledigheten holdes lav. Ifølge Støre går ting etter planen.

– Hvis vi klarer å holde oss til planen, så mener jeg at vi har godt håp om at det vil snu neste år.

Støre viser også til at Norge har hatt den laveste prisveksten sammenlignet med andre land rundt oss. Han sier det har vært viktig for regjeringen å vise måtehold i økonomien. Spesielt viser han til at de i neste års budsjett bruker 2,7 prosent av oljefondet og ikke 3 prosent som handlingsregelen gir rom for.

Les mer om økonomi her