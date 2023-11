Video fanget skuddene i Moss

Tirsdag ble en svensk mann i 30-årene skutt utenfor Mossehallen. Mannen ble fraktet til Ullevål sykehus med helikopter og tilstanden ble senere beskrevet av politiet som alvorlig.

De oppga også at det ble løsnet anslagsvis sju til åtte skudd.

Nå har en video fanget det nøyaktige antallet:

Her faller skuddene i Moss Denne videoen fanget lyden av skuddene som traff en svensk mann i 30-årene utenfor Mossehallen. (Mahmood Asghar)

Videoen ble tatt opp av kameraet til Mahmood Asghar fra Moss, som har delt det med Dagsavisen. Det ble filmet omtrent 400 meter i luftlinje unna åstedet.

I opptaket kan man høre tre hurtige skudd, etterfulgt av en liten pause. Deretter skytes det fem ganger til i hurtig tempo, før det niende og siste skuddet fyres av.

Klokken på kameraet, som ifølge eieren skal være presis, viser at skuddene falt kl. 16.52.

[ Svensk mann skutt – jakter personer fra kriminelt miljø ]

Jakter mørk bil

Politiet forteller at mannen som ble skutt kan knyttes til et kriminelt nettverk og at skytingen skal ha vært en målrettet handling. Det kriminelle nettverket er Foxtrot, ifølge den svenske avisen Expressen. De skriver også at mannen tidligere er dømt for narkotikalovbrudd, legemsbeskadigelse og tyveri.

Norsk politi etterforsker nå skytingen i Moss. Tirsdag kveld var krimteknikere på stedet for å sikre spor.

Tidligere på dagen kunne politiet fortelle at minst to personer skal ha forlatt stedet i en mørk bil. Etter skytingen var norsk politi i kontakt med politiet i Sverige for å be om bistand og det ble iverksatt tiltak på grensa.

Politiet ønsker å få kontakt med vitner til hendelsen eller folk som har opplysninger, bilder eller video som kan være av interesse for saken. Det kan gjøres ved å ringe tlf. 64994060.

Dagsavisens journalist kan også kontaktes med tips på e-post: kenneth.stensrud@dagsavisen.no

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen