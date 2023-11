Det opplyser Rødt i en kort pressemelding.

Stine Westrum fortsetter som vara på Stortinget mens Moxnes er sykmeldt, skriver partiet i pressemeldingen.

Moxnes ble sykmeldt mandag 13. november. Han fortalte samme dag i VG at han hadde godtatt et forelegg på 15.000 kroner for fem butikktyverier, og han fortalte samtidig at han hadde et psykisk helseproblem. Moxnes gikk av som partileder i Rødt i sommer etter å ha blitt tatt for tyveri av et par solbriller på Oslo lufthavn.