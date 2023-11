Staten og saksøkerne anker dommen etter Nav-skandalen

De to hadde oppholdt seg utenlands mens de fikk utbetalt arbeidsavklaringspenger og ble derfor dømt til fengsel.

Etter avdekkingen av Nav-skandalen ble dommene opphevet, og de to fikk erstatning. Deretter valgte de å gå til søksmål mot staten fordi de mente seg berettiget også til oppreisningserstatning.

Saksøkerne ble av Oslo tingrett tilkjent en oppreisning på 900.000 kroner hver. Nå anker både de og staten dommen til lagmannsretten, skriver NRK.

– Vi mener oppreisningsbeløpet på 900.000 kroner er for lavt, at oppreisningen bør gjelde for en lengre periode, og at renteberegningen er feil, sier saksøkernes advokat, Bjørn Kvernberg, til NRK.

Det var høsten 2019 det ble kjent at flere nordmenn hadde blitt straffet, mange med fengsel, fordi Nav og norske domstoler praktiserte trygdereglene feil. Flere jurister mener skandalen kunne vært unngått dersom konklusjonene i en Nav-rapport fra 2014 hadde blitt kjent.

Rapporten slo fast at det var i strid med EØS-avtalen å nekte folk å ta med seg trygd til utlandet.