Mann pågrepet etter påkjørsel i Oslo – siktet for drapsforsøk

Saken etterforskes som et drapsforsøk, opplyser politiet i Oslo. Politiet hadde tidlig mistanke om at hendelsen ikke var tilfeldig etter at de fikk melding om påkjørselen klokken 19.06 søndag kveld.

Politiet meldte først at fornærmede var alvorlig skadd. Litt etter klokken 21 opplyste de at tilstanden til vedkommende var kritisk. Fornærmede er innlagt på Ullevål sykehus. Politiet kunne natt til mandag ikke si noe mer om tilstanden til den skadde personen, utover at det fortsatt var kritisk.

Politiet tause

Politiet holder kortene tett til brystet og de ønsker ikke å si noe om kjønn og alder på personen som ble påkjørt. Men de bekrefter at den siktede mannen ble pågrepet i Oslo.

– Vi står foran en omfattende etterforskning med flere involverte, så det er ikke så mye vi kan si om saken nå, sier krimleder Stina Edelmann i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiets innsatsleder på stedet, Svend Bjelland, sa søndag kveld at politiet ikke ønsker å gå i detalj om hva som har skjedd, men ut fra beskrivelser kan det tyde på at dette var bevisst.

Bil funnet

– Vi jobber ut ifra flere hypoteser, og en av disse er at denne ulykken ikke er en vilkårlig hendelse. Den kan ha skjedd som følge av en kjennskap mellom fornærmede og mistenkte, sa operasjonsleder Alexander Østerhaug i Oslo-politiet søndag kveld.

Bilen som ble brukt under påkjørselen ble funnet søndag kveld et stykke fra åstedet, men politiet vil ikke si hvor.

Politiets teknikere ble ferdig med arbeidet på stedet rundt midnatt søndag kveld.

