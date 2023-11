Mann drept i Porsgrunn – mistenkt pågrepet

Politiet fikk melding om en voldshendelse i Porsgrunn en halv time etter midnatt.

– Vi fikk melding om det som innledningsvis så ut som en kroppsskade. Vi rykket ut og en mann ble sendt til sykehus. Litt etter får vi melding fra sykehuset om at mannens liv ikke sto til redde. Det forteller politiinspektør Magnar Pedersen i Sørøst politidistrikt til NTB.

Han sier de involverte er unge.

– Det er unge folk, men de er myndige.

Åstedet ble sperret av natt til mandag, og politiet har krimteknikere på stedet. Politiet mener de har oversikt over hendelsesforløpet.

Naboer forteller til Telemarksavisa natt til mandag at de skal ha blitt vekket av et smell som skal ha kommet fra leiligheten der drapet skjedde, og at dette skal ha minnet om lyden fra et skytevåpen. Men politiet avkreftet senere på natten overfor Varden at det er snakk om bruk av våpen.

Den pågrepne mannen vil ifølge Varden få oppnevnt advokat Heidi Ysen som forsvarer. Han var ikke avhørt mandag morgen.

