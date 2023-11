Vestvågøy lokallag melder seg ut av Arbeiderpartiet i sykehusprotest

Det bekrefter leder Elisabeth Holand overfor TV 2.

Lofotposten skriver at avgjørelsen kom etter lørdagens styremøte og medlemsmøte i partiets lokallag på Vestvågøy.

– Vestvågøy Arbeiderparti har fått muligheten til å møte helseministeren i et teamsmøte 11. desember. Vi ser ingen grunn til å vente til dette møtet. Dette ut fra at det har vært utallige muligheter for helseministeren og partilederen til både å komme til Lofoten og signalisere hva de står for. Et enstemmig medlemsmøte 25.11.23 har ut fra dette besluttet å avslutte medlemskap i Arbeiderpartiet, skriver partiet i en pressemelding gjengitt av lokalavisa.

Helse nord er i ferd med å omstille sykehusene i Nord-Norge. Blant forslagene som har kommet, er å legge ned sykehuset i Lofoten.

Nå har de lokale tillitsvalgte i Vestvågøy altså bestemt seg for å melde seg ut av Arbeiderpartiet på grunn av helseminister Ingvild Kjerkols håndtering av saken.

