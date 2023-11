Støre om Aps rekorddårlige valg: – Ansvaret ligger hos meg

– Ansvaret ligger hos meg. Det er et ansvar jeg tar på det aller største alvor. Jeg vil gjøre alt jeg kan, fra sent til tidlig, for å løfte laget og justere kursen, sa Støre til partiets oppvaskmøte på Gardermoen lørdag.

Støre sa i sin tale at hovedårsaken til partiets dårlige valg, er at Arbeiderpartiet tapte den lange valgkampen.

– Veksten kom for sent, sa han.

Støre mener at økonomi var den klart viktigste saken for folk i i valgkampen.

– Folk har fått dårligere råd og, de gir oss et politisk ansvar for at det har blitt slik, sier han.

Han understrekte at inflasjonen må ned.

– Vi må gi folk tryggheten tilbake. Det er vårt mål nummer én, sa Støre.

Videre innrømmet statsministeren at «utenompolitiske» saker har tatt mye av regjeringens oppmerksomhet. – Vi har ikke vært tett nok på folks hverdagsliv når vi har utviklet politikken vår. Det er en tung erkjennelse, sa han.

– Dette skal vi ut av. Dette ligger bak oss, og vi vil ikke ha mer av det.

Støre mener partiet må komme tettere på folks hverdagsliv.

– Og så skal vi videre på veien mot valgene i 2025 og 2027.

[ Høyre lover barnehageopptak for desemberbarna: – Tomme løfter ]