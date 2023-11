MDG nådde ingen av partiets fire mål i lokalvalget

– Vi fikk et valgresultat som var dårligere enn det vi ønsket, sier partisekretær Torkil Vederhus i MDG til NRK, som har fått tilgang til rapporten.

MDG hadde fire mål før valget: De skulle gjøre tidenes valg, stille flere lister enn noen gang, beholde makten i kommuner de styrte fra før og omstille flere kommuner i grønn retning.

– Vi nådde ingen av disse målene, heter det i rapporten, ifølge NRK.

I evalueringsrapporten skriver MDG at de mener valgkampen i stor grad var «stille» og nasjonal, og at dette rammet partiet fordi de var i maktposisjon mange steder lokalt. Dermed kan de ha blitt oppfattet som «et grønt posisjonsparti uten medvind».

Men ifølge NRK er denne evalueringsrapporten mindre knusende enn den forrige etter stortingsvalget i 2021. Partiet mener også at valgkampen denne gang var bedre planlagt.

– Vi har lagt et grunnlag nå, et fundament, som vi mener er den riktige oppskriften for å vinne valg framover, sier Vederhus.