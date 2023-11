Minnemarkeringer i Oslo for ofrene i Israel og på Gazastripen

Oslo kommune legger til rette for to minnemarkeringer i slutten av november.

Én for å minnes ofrene etter angrepet på Israel. Den vil finne sted i Oslo rådhus lørdag 25. november fra klokken 19 til 20.

Og én for å minnes ofrene på Gazastripen. Den finner sted i Oslo rådhus onsdag 29. november klokken 15 til 16.

– I anledning FNs internasjonale dag for solidaritet med det palestinske folk 29. november, skal det også flagges med et FN-flagg og et palestinsk flagg ved rådhuset, skriver Oslo kommune i en pressemelding.

