Mindre NRK-tillit hos hver femte etter Bamsegutt-saken

Undersøkelsen ble gjennomført torsdag kveld etter NRK hadde kunngjort at dokumentarserien ikke blir publisert på nytt.

Av 1000 spurte svarte rundt 5 prosent at de hadde fått styrket tillit. 57,4 prosent svarte at tilliten er uendret, mens nesten 18 prosent svarte «vet ikke».

Distriktsdirektør Marius Lillelien i NRK sier til avisa at statskanalen har vært tydelige på at de har gjort en stor feilvurdering.

– At tilliten da er redusert, er ikke unaturlig. Men for det store flertallet her er jo ikke tilliten svekket, og 5 prosent har også fått økt tillit. Det er tross alt godt å se, sier Lillelien.