Solcellepanel har blåst av tak

I 8-tiden melder politiet at nødetatene er på vei til Sola, etter melding om et tak som hadde kollapset på et hus.

– Det er usikkert hvorfor taket har kollapset, om det er vind eller andre ting. Det er uavklart om det er folk inne. Politiet og nødetatene er på vei, sier operasjonsleder Olaug Bjørnsen til NTB.

Det var vitner som ringte inn og varslet nødetatene.

I en oppdatering skriver politiet at det er et solcellepanel som har blåst av et annet hus og truffet flere hus i nærheten. Det er ikke meldt om personskade.