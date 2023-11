Erna Solberg mener det er naturlig Høyre får statsministeren

– Høyre kommer alltid til å mene at Høyre skal ha statsministerkandidaten så lenge vi er det største partiet, sier Erna Solberg til Nationen.

Solberg varslet nylig at hun er mer motivert enn på lenge for både jobben som partileder og en tredje periode som statsminister.

Dette som en følge av at hun fikk støtte fra et enstemmig sentralstyre i Høyre etter at det ble kjent at Økokrim ikke vil etterforske aksjeskandalen til Solbergs ektemann Sindre Finnes.

På spørsmål om det er gitt at Høyre har statsministeren hvis de blir største parti i 2025, svarer Høyre-lederen kontant:

– Jeg tror det er ganske naturlig.

Samtidig understreker hun at hun er vant med at andre partier på borgerlig side har hatt andre statsministerkandidater når de går til valg.

– I 2013 hadde Frp Siv Jensen som statsministerkandidat hele tiden før vi kom i regjering. Så det er helt naturlig, sier Solberg, som legger til at statsministerspørsmålet ikke er hovedfokuset nå.

