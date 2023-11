Aden Foyer vant Årets gjennombrudd på P3 Gull

Juryen begrunner prisen til Aden Foyer, som egentlig heter Jonas Mjåset og er fra Asker, med at han har hatt et gjennombrudd utenom det vanlige, men at han er langt fra noen nykommer.

Vinneren av Årets Gjennombrudd har lang fartstid som låtskriver og produsent. Men i 2022 byttet han både artistnavn og musikalsk uttrykk.

– Debuten «The Ballet Girl» ble en monsterhit i både Norge og utlandet, og de fengende oppfølgerne «Other Side of the Moon» og «Galileo Galilei» har tydeliggjort hans særegne retroinspirerte artistuttrykk, skriver juryen i sin begrunnelse.

Tidligere i kveld har også Undergrunn fått pris for Årets låt for låta «Michelin Stjerner».

De fikk prisen uten at bandet eller deres mest profilerte artist Marstein var til stede. Jo Almaas Marstein (21) befinner seg nemlig i India, akkurat nå i Mumbai, sammen med de øvrige fem medlemmene i Undergrunn, ifølge VG.

P3 Gull ble arrangert for første gang i 2013 på Sentrum Scene i Oslo. Det deles ut priser i fire kategorier: Årets nykommer, Årets liveartist, Årets låt og P3-prisen – som er P3s hederspris.

Hedersprisen er dypt hemmelig helt til den deles ut – her fins det ingen liste over nominerte.