14 prosent innrømmer ruskjøring i ny undersøkelse

Undersøkelsen er utført av Respons Analyse, på vegne av forsikringsselskapet Fremtind.

– Det er skremmende tall. Når vi drikker, svekkes dømmekraften, risikoforståelsen og reaksjonsevnen. Derfor hører alkohol og bilkjøring slett ikke sammen, sier skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen i Fremtind, forsikringsselskapet til Sparebank 1 og DNB.

Én av fire dødsulykker i trafikken skyldes rus, ifølge MA- Rusfri Trafikk.

– Nå som julebord- og festsesongen er i gang, gir det en økt risiko for å kjøre med promille på vei hjem. Men det kan få fatale konsekvenser for deg selv og dine medtrafikanter. Bestem deg for å la bilen stå allerede før festen, og ikke kjør før du er uthvilt, årvåken og klinkende edru, oppfordrer Hofstad-Nielsen.

Mange forholder seg til en 12-timersregel, for å vite når det er trygt å kjøre dagen etter man har drukket. Hofstad-Nielsen sier denne regel ikke alltid er til å stole på.

