Tre studenter utestengt fra UiB etter KI-fusk

Ifølge Studvest baserer sakene seg på bruk av KI (kunstig intelligens) det siste året. Sakene har vært oppe til vurdering i Den sentrale klagenemnd, bekrefter prorektor for utdanning Pinar Heggernes ved UiB.

– Alle sakene endte med annullering av den aktuelle innleveringen, og utestengelse av studentene, skriver hun i en epost til avisen.

Studentene har ikke mulighet til å søke på samme utdanning ved andre universiteter eller høyskoler i den perioden de er utestengt. Heggernes sier at utviklingen av KI-baserte verktøy har ulike implikasjoner for ulike fagfelt, og at hvert fagmiljø må gjøre egne vurderinger for sine emner og studieprogrammer.

– Som hovedregel er det et krav om at svaret på eksamen er en selvstendig produsert tekst. Å levere en tekst som er helt eller delvis generert vil derfor regnes som fusk, med mindre det er sitert på en redelig måte. Henvisning til kilder som ikke eksisterer, vil for eksempel kunne avsløre bruk av KI, skriver Heggernes.