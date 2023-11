Sakprosa om kunstig intelligens og ordenes opprinnelse vant Bragepriser

Begge årets brageprisvinnere i sakprosakategoriene har ifølge juryene avslørt sannheter som for mange av oss framstår som hemmeligheter.

– Lettfattelig, med glimt i øyet, gir partikkelfysikeren og KI-forskeren Inga Strümke et solid historisk overblikk og grundig innsikt i kunstig intelligens i «Maskiner som tenker», skriver juryen i sin begrunnelse, og konkluderer med at boka gir et uunnværlig innblikk i hvordan vi kan ta kontroll over vår egen fremtid.

I sakprosakategorien for barn og unge, vant «Ordenes hårreisende hemmeligheter», som presenterer ulike ords opprinnelse og betydning. Ordene er de plassert under interesseeggende og morsomme kapitteloverskrifter, som «Fårete bøker», «Buksene Bruse» og «Tissen, rumpa og det som kommer ut derfra».

–Verbalteksten til Ragnhild Holmås riktig bobler av formidlingsglede, og det er lagt mye energi i å dra leseren med fra det ene oppslaget til det neste. Henriette Osnes følger opp den viltre leken visuelt, roser juryen.