Norge bidrar med nytt spesialkjøretøy for økt atomsikkerhet i Ukraina

– Den russiske angrepskrigen mot Ukraina har ført til økt fare for tyveri og smugling av radioaktivt materiale. Det er viktig at de ukrainske grensekontrollmyndighetene har nødvendig utstyr for å kunne oppdage og forhindre forsøk på smugling av radioaktivt materiale.

Det sier Per Strand, direktør for Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), i en pressemelding.

Spesialkjøretøyet som nå er levert, inneholder avansert måleutstyr som vil bidra til å styrke kontrollen med radioaktive kilder i Ukraina.

– Bilen med utstyret oppfyller de ukrainske grensekontrollmyndighetenes behov for mobilitet, sikkerhet og nøyaktige målinger av radioaktivitet. Som en del av samme prosjekt har det tidligere også blitt levert ti håndholdte detektorer for alfa-, beta- og gammastråling, sier Strand.

Midlene til prosjektet er bevilget av DSA gjennom regjeringens atomhandlingsplan, mens selve prosjektet har blitt gjennomført av det norske firmaet Nordisk Sikkerhet.