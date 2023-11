Likevel er det flest som henter sine daglige nyheter fra riksaviser som VG, Aftenposten og Dagbladet, etterfulgt av lokalaviser og NRKs nettavis, viser målingen gjort av Mediebedriftenes Landsforening (MBL).

MBL har kartlagt nordmenns betalingsvilje for nyheter i 2023. Målingen viser blant annet at abonnementsutviklingen er negativ etter mange år med vekst, og at det er en samlet tilbakegang i opplag for norske aviser og magasiner.

61 prosent oppgir å lese riksaviser hver dag, noe som er 4 prosentpoeng færre enn i fjor. Samtidig svarer 44 prosent at de får nyheter fra NRKs nettavis, som er 2 prosentpoeng opp fra i fjor. Lokalavisene faller med 2 prosentpoeng til 55 prosent.

Undersøkelsen er gjennomført i samarbeid med Kantar fra 16. til 22. august i år, og 1255 personer over 18 år deltok.