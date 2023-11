E39 stengt etter ras

Klokken 01.21 natt til torsdag meldte Vest politidistrikt på X (tidligere Twitter) om et mindre steinras som traff en lastebil.

Ingen ble skadd, og lastebilen kjørte videre.

En times tid sener melder Vegtrafikksentralen vest at det dreier seg om en større stein og noen mindre som har havnet i veibanen, og ved tretiden meldes det at veien er stengt.

Geolog skal vurdere området når det lysner torsdag morgen. Det er omkjøring for personbiler via fylkesvei 5690. For tyngre kjøretøy er omkjøringen via riksvei 5 og fylkesvei 615 nordover og riksvei 5 sørover.