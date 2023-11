Opp mot 50 aktivistene hindret ansatte i å komme på jobb. Beskjeden var klar:

– Stengte dører for krigsprofitører.

Da Dagsavisen var utenfor Norges Bank torsdag morgen ble det taktfast ropt:

«Kongen hør, barn i Gaza dør»

Bakgrunnen for aksjonen er forvaltningen av Oljefondet. Palestinakomiteen mener fondet har investert i våpenindustri som tjener penger på eller bidrar til krigsforbrytelser i Gaza.

Aktivister fra Palestinakomiteen aksjonerer mot Norges Bank (Dagsavisen)

– Renner inn penger i Oljefondet

– Oljefondet bør de-investere fra disse selskapene og slutte opp om våpenembargo av Israel, sier Kjell Stephansen, talsperson for Palestinakomiteen, til Dagsavisen.

– Oljefondet er tungt inne i amerikansk våpenindustri, og for hver dag krigen varer, så renner det penger inn i Oljefondet. Det må vi få slutt på, sier han.

Komiteen har utført en kartlegging som viser at Oljefondet har investert over 37,8 milliarder kroner i selskaper som de mener profiterer på Gaza-konflikten.

Ett eksempel som de trekker fram er Oljefondets investering på 15,2 milliarder kroner i det amerikanske våpenselskapet RTX (tidligere kjent som Raytheon), som har solgt missiler, bomber, jagerflydeler og våpensystemer til det israelske militæret.

Talsperson Kjell Stephansen i Palestinakomiteen. (Kenneth Stensrud)

– Det nytter ikke å snakke pent til folk

– Vi har sendt et brev til etikkrådet, med en liste over selskaper som er tilknyttet amerikansk eller israelsk våpenindustri. Så håper vi at finansministeren, eller finanskomiteen på Stortinget, tar tak i dette, sier han.

– Er det å stenge inngangen til Norges Bank rette måte å aksjonere på?

– Vi må rope med store bokstaver. Det nytter ikke å snakke pent til folk, sier Kjell Stephansen.

Politiet kom til stedet, men opplyser til Dagsavisen at de ikke kommer til å fjerne demonstrantene.

