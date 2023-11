Fredrik Solvang forsvarer Tore Strømøy – mener han blir utsatt for heksejakt

NRK-profil Fredrik Solvang mener Strømøy er utsatt for en heksejakt, melder Journalisten. I podkastversjonen av Debatten» deler Solvang sine tanker om situasjonen Strømøy befinner seg i nå.

– På generell basis liker jeg journalistikken til Tore Strømøy veldig godt. Jeg håper at når stormen har lagt seg, og ikke minst heksejakten Tore blir utsatt for nå, at det skal være mulig å se at motivet denne gangen, som alltid, er edelt hos Tore Strømøy, sier Solvang.

Solvang sier videre at Strømøy har et oppriktig og hjertefullt engasjement for å løfte de som ikke har en stemme, og at det er en dyd innen journalistikken.

Bamsegutt-serien var også tema for tirsdagens sending av Debatten. Der beklaget NRK-toppene sterkt at kanalen gjorde en feilvurdering ved å utelate sedelighetsdommen fra serien.

NRK-serien «Ingen elsker Bamsegutt» har fått mye kritikk etter at det ble kjent at seriens hovedperson ble dømt i en sedelighetssak i 1991. Denne dommen var utelatt i serien.

