Soyaoljeutslipp i Fredrikstad beveger seg sørover

Oljen har gått ut i elva, og brannvesenet har lagt ut lenser, skrev politiet på X rett etter klokken 1 natt til tirsdag.

– Oljen har gått ut i Glomma og truer et fuglereservat, sa operasjonsleder Melissa Krag i Øst politidistrikt til NRK.

Omfanget av utslippet har vært noe uklart. Først opplyste politiet at det dreide seg mellom 40.000 og 50.000 liter, så ble det senere redusert til rundt 30.000, før politiet i en oppdatering tirsdag morgen skriver at det dreier seg om rundt 35.000 liter.

Interkommunal beredskapsleder Jørn Bustgaard sier til Fredriksstad Blad at fokuset i natt har vært å begrense skadene. Brannvesenet har fått lagt ut en stor lense som er oppbevart permanent i beredskap ved Øra-kanalen.

Tirsdag morgen skriver politiet i en oppdatering at utslippet driver sørover med en hastighet på 1–2 knop. Utslippet strekker seg over 1,5 kilometer. Øst politidistrikt skriver at lensene har hatt god effekt, men at det skal legges ut flere klokken 6.

Politiet beskriver også arbeidsforholdene som utfordrende fordi det har vært vanskelig å få overblikk over omfanget. Det har vært mannskaper på landsiden på Kråkerøy og droner i luften. Kystvakten er på vei til området for å bistå.

Bekymret for naturreservat

– Sugebiler skal ta opp så mye av oljen som mulig. Det er et mål å hindre utslippet fra å bli med Glomma videre ut mot Hvaler, sier Bustgaard.

Bekymringen er at soyaoljen skal nå naturreservatet på Øra, der det er registrert over 250 fuglearter. Matolje som soyaolje er svært farlig for fugler ettersom den fester seg til fjærdrakten og gjør fuglene svært utsatte for dødelige forfrysninger.

Ifølge avisen kommer utslippet fra Denofa-fabrikken på Øra. I en pressemelding tirsdag morgen opplyser Denofa at utslippet av soyaoljen ble oppdaget rett etter midnatt og stanset ti minutter senere.

Brannvesenet har lagt ut lenser mot fuglereservatet i Gandsrødbukta, sugebiler er på plass, og behov for ytterligere tiltak vurderes løpende, heter det i meldingen.

Biologisk nedbrytbar

– Soyaolje er en biologisk nedbrytbar, vegetabilsk matolje. Selv om matolje ikke er direkte farlig for miljøet, kan det være skadelig for fugler hvis den setter seg i fjærdrakten. Derfor ble beskyttelse av fuglereservatet prioritert. Det er for tidlig å si noe om årsaken til utslippet. Fokuset nå er spredningsbegrensning og opprydning, opplyser pressekontakt Vegard Haugen i Denofa.

Politiet har startet etterforskning av saken. I tillegg til brannvesen og politi er også Kystverket og Industrivernet på stedet. Kommunen er også orientert.

Industri- og havneområdet Øra ligger ved Østerelva, et av Glommas to utløp i Fredrikstad.

