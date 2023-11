Færre universiteter og høgskoler klarer å fylle studieplassene sine

Samordna opptaks foreløpige sluttstatistikk for årets opptak til universiteter og høgskoler har målt 1 333 registrerte studieplasser. 749 av disse har under én student per studieplass. Det skriver Khrono.

Altså har litt over halvparten av studietilbudene ikke klart å fylle sine planlagte studieplasser fullt opp.

Blant høgskolene er det Samisk høgskole, Fjellhaug Internasjonale Høgskole og Dronning Maud Minnes Høgskole som har færrest oppmøtte studenter i forhold til studieplasser.

UiT Norges arktiske universitet og Nord universitet har lavest oppmøte blant universitetene.

Møtt-tallene var tema på UiT Norges arktiske universitet forrige uke, da de er universitetet som har hatt færrest oppmøtte studenter i forhold til studieplasser. I sakspapirene heter det at årets tall for nye møtte studenter viser en «kraftig nedgang.»

– Nedgangen i møtt-tallene har et sammensatt årsaksbilde. Dels handler det om demografiske endringer, som vi vet treffer tidligere i Nord-Norge enn ellers i landet, kombinert med svært lav arbeidsledighet, skriver prorektor for utdanning Kathrine Tveiterås i en tekstmelding til Khrono.

