Samtidig sier de at tidligere teorier om at hendelsen kunne skyldes en intern konflikt i et lokalt, kriminelt miljø, er svekket.

– Så langt har etterforskningen avdekket knytninger til norske kriminelle nettverk med forgreininger til utlandet. Vi ser at den type bombe som er brukt i Drøbak er lik som de bombene man har sett blitt brukt i Sverige, men vi understreker at vi ikke har noen holdepunkter for at nettverket Foxtrot står bak, sier politiadvokat Christian Gjølberg Finnanger.

