Byrådslederens kontor vurderer å avkorte etterlønnen til Raymond Johansen

«Vi har også fått opplysninger fra Johansen i dag om to tilfeller av ulønnet enkeltoppdrag og kurs i forbindelse med jobben han skal tiltre. I lys av denne informasjonen vil vi gjøre en vurdering om ettergodtgjøringen skal avkortes», skriver Byrådslederens kontor i en epost til Aftenposten tirsdag.

Også NRK og VG har mottatt eposten.

FriFagbevegelse skriver at Johansen tirsdag deltar på LOs kartellkonferanse på Gol, i kraft av sin nye jobb som generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

Det skjer til tross for at han etter planen ikke skal begynne i sin nye jobb før 25. januar, og har fått innvilget tre måneders etterlønn. VG skrev tirsdag at etterlønnen ble innvilget av Johansens eget byråd.

LO sier til NRK at de ikke betaler Raymond Johansen for deltakelsen.

– Det er rutine at generalsekretæren stiller på denne konferansen. Siden det ikke er noen nå, så ble det da påtroppende generalsekretær Raymond Johansen, sier kommunikasjonsansvarlig Stein Erik Syrstad i LO stat.

