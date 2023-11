UD: 114 norske borgere på vei fra Egypt til Norge

De har blitt ivaretatt av norske myndigheter på et mottakssenter i Kairo etter at de krysset grensa, og ved ankomst Gardermoen vil de bli tatt imot av helsetjenesten og et mottaksteam fra Ullensaker kommune, skriver Utenriksdepartementet i en pressemelding.

80 norske borgere var om bord i flyet som landet på Gardermoen lørdag. Flere skal også ha valgt å ordne hjemreise fra Egypt på egen hånd.

– Det store flertallet av dem som har bedt om bistand fra Utenriksdepartementet, er nå ute av Gaza – 217 norske borgere og personer med nær tilknytning til Norge. Det er jeg svært glad for. En stor andel av disse er barn som har levd med stor usikkerhet og under svært vanskelige forhold i lang tid, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap).

Ifølge UD er det fortsatt i underkant av 60 norske borgere eller personer med nær tilknytning til Norge igjen i Gaza. Det er ulike grunner til at disse ikke har forlatt Gaza enda.

– Utenriksdepartementet fortsetter å jobbe for at alle gjenværende norske borgere som ønsker det, skal få komme ut av Gaza så raskt som mulig, avslutter departementet.

