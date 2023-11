Private barnehager går med stadig mindre overskudd

Overskuddet fra 2022 er 129 millioner kroner lavere enn året før, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. 10 prosent av overskuddet ble overført som utbytte til eierne, og 65 prosent ble overført til barnehagenes egenkapital.

Det er totalt 2690 private barnehager i Norge, og av disse var det 1577 som gikk med overskudd i fjor. I likhet med resultatene for 2020 og 2021 er det en nedgang i andelen barnehager som går med overskudd.

Lagt ned flere barnehager

Det var 106 færre private barnehager i fjor sammenlignet med året før. Siden 2018 har 280 private barnehager lagt ned. 45 prosent var eid av et konsern eller aksjeselskap i 2022, mens 23 prosent var foreldreeide.

– Antallet private barnehager som var eid av et konsern eller aksjeselskap har blitt redusert med 24 barnehager siden 2021, og 113 siden 2018, sier seniorrådgiver Elisabeth Haraldsrud i SSB.

Forbund er bekymret

Direktør Jørn-Tommy Schjelderup i Private Barnehagers Landsforbund (PBL) er bekymret for utviklingen. Han mener tall fra fjoråret viser at påstander om å drive private barnehager er lønnsomt, er feil.

Schjelderup viser til at det samlede årsresultatet for 2022 er vesentlig lavere enn det som politikerne har kuttet i pensjonstilskudd til private barnehager for 2023 og 2024.

– Og når vi i tillegg vet at private barnehager ikke er i nærheten av å ha fått kompensasjon for den høye lønns- og prisveksten vi har sett i 2023, er det grunn til å slå alarm, sier han til NTB.