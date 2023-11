Linn Wiik og Øyvind Mund slutter i TV 2

– Jeg kommer til å savne mange dyktige kollegaer, men det er en tid for alt, og nå føltes det som at tiden var inne, sier Wiik til TV 2.

Beskjeden om at de to programlederne slutter kommer etter nyheten om at TV 2 må kutte 400 millioner kroner. I forrige uke ble det klart at mellom 45 og 50 ansatte må slutte, og totalt forsvinner 120 årsverk i nedbemanningsprosessen.

Wiik har hatt flere ulike programlederroller innenfor nyheter, politikk og debatt, senest under høstens kommune- og fylkestingsvalg med programmet Valgkveld.

Hun vil ikke røpe ny jobb, men sier til kanalen at hun har god tro på at det løser seg.

Samtidig har også mangeårig programleder Øyvind Mund bestemt seg for å ta sluttpakke.

– Det har kvernet i meg en ganske lang stund. Når man har jobbet et sted i 30 år, er det jo der man hører hjemme. Og det er så klart mange gode kolleger jeg vil savne, men jeg håper samtidig at jeg vil møte disse kollegene i andre sammenhenger, sier Mund til TV 2.

Sist han sto foran TV-kameraene var som programleder for The Voice i 2021, og de to siste årene har han jobbet som prosjekteier i programavdelingen.

Til TV 2 forteller Mund at planen er å fortsette å jobbe med TV-produksjoner.