Terrortiltalte Matapour flyttet til høysikkerhetsavdeling i fengsel

44-åringen er fullstendig isolert i cellen sin, skriver VG. Ifølge forsvareren hans, Marius Dietrichson, åpnes døren kun når han skal dusje, trene eller få én times luft i døgnet.

– Han er dypisolert, helt uten menneskelig kontakt. Det er betydelige umenneskelige forhold han sitter under, sa Dietrichson til VG etter forrige fengslingsmøte i Oslo tingrett.

Kriminalomsorgen har begrunnet flyttingen til avdeling for særlig høy sikkerhet med at de frykter at 44-åringen skal forsøke å rekruttere innsatte og knytte bånd med likesinnede om han satt på en annen avdeling.

– Dette øker faren for at en ny hendelse finner sted, står det i vedtaket.

Kriminalomsorgen har også begrunnet vedtaket med tanke på fengselsbetjentenes sikkerhet, og at det er en fare for at Matapour planlegger å ta gisler eller forsøke å rømme. Matapour og hans forsvarer har klaget på vedtaket og anket kjennelsen fra tingretten.

Kriminalomsorgen ønsker ikke å svare på om det stemmer at Matapour sitter i varetekt under umenneskelige forhold, skriver VG.

Forrige fredag ble Matapour tiltalt for grov terror etter at han 25. juni i fjor skjøt og drepte to personer i Oslo. Ytterligere ni andre personer ble truffet av skuddene. 44-åringen nekter straffskyld.

Rettssaken skal gå fra 11. mars til 16. mai neste år.

