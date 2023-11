NRK: Pågrepet mann i Nittedal mistenkt for drap

Politiet fikk melding om en voldshendelse ved Nittedal klokken 8 fredag morgen, skriver kanalen.

På stedet fant de en død kvinne, opplyser operasjonsleder Trond Lorentzen i Sørøst politidistrikt til NRK.

– En mann ble pågrepet og er mistenkt for drap, sier han.

Både politi, brann og ambulanse har rykket til området rundt Nittedal stasjon. Ifølge en tipser som har snakket med lokalavisen Varingen , er det også et helikopter i nærheten.

– Det er ganske mye aktivitet her. Like over åtte møtte jeg seks politibiler i utrykning opp Stasjonsveien, og det har landet et ambulansehelikopter ved stasjonen, forteller tipseren.

