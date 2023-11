Naboen siktet for drap på kvinne i Nittedal

Politiet fikk melding om en voldshendelse på en adresse i Nittedal klokken 8.01 fredag morgen.

– Vi rykket ut og fant en kvinne med alvorlige skader. Kort etter ble hun erklært død, forteller operasjonsleder Trond Lorentzen i Øst politidistrikt til NTB.

Voldshendelsen skjedde innendørs. Mannen som varslet om hendelsen, ble pågrepet på stedet og er siktet for drap. Han var ikke avhørt fredag ettermiddag og har dermed ikke tatt stilling til spørsmål om straffskyld.

– Mannen har vært i samtaler med psykolog hos politiet, men han er ikke avhørt ennå, sier hans advokat John Christian Elden til VG.

Avisen skriver at mannen tidligere er dømt for vold mot en ekskjæreste og våpenlovbrudd.

Våpen

Både mannen og den drepte kvinnen er i 50-årene, og begge er fra Nittedal, ifølge politiet.

Ifølge Varingen bodde de to i samme boligkompleks som har flere leiligheter. De to var altså naboer. Kommunens kriseteam bistår de berørte.

Avdødes pårørende har fått oppnevnt Kim Erlend Fossen som bistandsadvokat. Han ønsker på nåværende tidspunkt ikke å kommentere saken, skriver Romerikes Blad.

Påtaleansvarlig Camilla Ek Sørensen sier det er for tidlig å si noe om relasjonen mellom siktede og avdøde, men hun bekrefter at de kjente hverandre fra tidligere. Hun ønsker ikke å si noe mer om hva politiet vet om forholdet mellom de to.

Lorentzen sier til NRK at det er brukt et våpen, men politiet kan ikke gå inn på hva slags våpen. Politiet vil heller ikke si noe om hvilke skader kvinnen er påført.

Fire ukers fengsling

– Det er beslaglagt en gjenstand som vi undersøker om har noe med saken å gjøre, sier Sørensen.

Hun forteller til NTB at den siktede vil bli fremstilt for varetekt i Romerike og Glåmdal tingrett lørdag, og politiet vil be om at mannen skal fengsles i fire uker av hensyn til faren for bevisforspillelse.

Fredag ettermiddag drev politiet med rundspørring i området.